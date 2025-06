Eccellenza. Il Formigine sta prendendo forma. Ieri altri cinque nuovi ingaggi.

Il nuovo Formigine sta prendendo forma, passo dopo passo, grazie a una scalata di ingaggi che conferma il forte impegno della società. Ieri sera, in un’atmosfera carica di entusiasmo, si è svolta la presentazione ufficiale della prima squadra, Juniores Elite e Under 18, segnando un passo importante nel percorso di crescita. Con l’energia dei nuovi arrivi e la continuità dei pilastri già confermati, la rosa si rafforza, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Pedina dopo pedina sta prendendo forma il nuovo Formigine, che mercoledì sera si è ritrovato in sede per una presentazione di prima squadra, Juniores Elite e Under 18. Il ds Alessandro Melotti e il dg Mauro Melotti stanno completando la rosa che, al momento, è composta da 17 pedine, a cominciare dai 6 confermati, i centrocampisti Matteo Arati (’90), Federico Davoli (’89), Lorenzo Marverti (2006) e Diego Roncaglia (2006) e gli attaccanti Francesco Stanco (’87) e Alessandro Napoli (’88), a cui sono stati aggiunti due ragazzi promossi dalla Juniores Elite, il difensore Marco Jakej (2006) e il centrocampista 2007 Davide Ivancic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net