Eccellenza Il Chiesanuova sarà ancora protagonista

Eccellenza il Chiesanuova SAR224 si conferma protagonista indiscusso del calcio locale. A pochi giorni dalla toccante cerimonia di intitolazione dello stadio a Don Guido Bibini, il presidente Luciano Bonvecchi svela le ambizioni e i progetti per il prossimo campionato. Un clima di entusiasmo, fiducia e passione avvolge la squadra, pronta a scrivere nuove pagine di successo. La stagione è alle porte: scopriamo insieme cosa riserva il futuro ai biancocelesti.

Ad una settimana dalla cerimonia di intitolazione dello stadio a Don Guido Bibini, un sabato di festa e al tempo stesso di emozione e commozione, torna a parlare il presidente del Chiesanuova, Luciano Bonvecchi. Anticipando qualcosa sulla squadra del prossimo campionato di Eccellenza. "Settimane fa abbiamo già confermato tutto lo staff tecnico in blocco, dall'allenatore Roberto Mobili al preparatore atletico e fisioterapista Jonatan Magnaterra, dal preparatore dei portieri Marco Corsetti al vice allenatore Moreno Tacconi, più dulcis in fundo Marco Bruni. Colgo l'occasione per sottolineare quanto siamo felici di avere ancora con noi una figura come Bruni, team manager ma di fatto capace di ricoprire più incarichi grazie alle sue capacità.