È tutto pronto per l' abbraccio tra Lignano Sabbiadoro e Ultimo

Lignano Sabbiadoro si prepara a vivere un evento indimenticabile: l’abbraccio tra la meravigliosa località e il celebre cantautore Ultimo. Con un sold out annunciato da mesi, il palco sulla riva dell’Adriatico si trasformerà in un palcoscenico di emozioni autentiche. Ultimo promette di stupire ancora una volta, portando sul palco un’esperienza unica e coinvolgente che lascerà il pubblico senza fiato. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e delle emozioni sincere.

