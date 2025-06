E’ Thomas 19 anni la vittima del pauroso incidente d’auto di questa mattina Inutili purtroppo i soccorsi Lunedì a Cisterna i funerali

Una tragedia sconvolge Cisterna: questa mattina, Thomas Castellucci, 19 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La sua Citroen C3 si è schiantata contro un albero all’incrocio con via Santa Maria Goretti, lasciando la comunità senza parole. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I funerali sono previsti per lunedì. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Cisterna questa mattina, quando Thomas Castellucci, un ragazzo di 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane, alla guida di una Citroen C3, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un albero all'altezza dell'incrocio con via Santa Maria Goretti. La Dinamica dell'Incidente. L'incidente è avvenuto mentre Thomas stava percorrendo via Nettuno, in direzione di Cisterna, provenendo dallo svincolo della Pontina in zona Borgo Montello. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale.

