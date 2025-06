È tempo di decorticare il sughero

200 volte più rapido di quanto si possa pensare, il ritardo nella decortica del sughero rischia di compromettere non solo la salute delle querce, ma anche il nostro pianeta. Puntuale come ogni anno, in Portogallo si rinnova il rito antico della decortica, un’operazione secolare fatta a mano da esperti che, rispettando la pianta, la rafforzano e aumentano la sua capacità di assorbire CO2. In un’epoca in cui il cambiamento climatico impone nuove sfide, è essenziale preservare questa tradizione e il suo ruolo vitale nel nostro futuro.

Puntuale come ogni anno, in Portogallo si rinnova in questi giorni il rito antico della decortica, il momento in cui le querce da sughero vengono spogliate della loro corteccia. Un'operazione secolare, fatta a mano da esperti, che non solo rispetta la pianta ma la rende ancora più forte: dopo la decortica, la quercia aumenta fino a cinque volte la sua capacità di assorbire CO?. In un'epoca in cui il cambiamento climatico impone nuove responsabilità, il sughero si conferma una delle materie prime naturali più intelligenti e sostenibili. Una filiera che assorbe più CO? di quanta ne emette L'annata 2025 è iniziata sotto ottimi auspici: grazie alle piogge primaverili, le dighe portoghesi sono piene oltre il novanta per cento, condizione ideale per le sugherete.

