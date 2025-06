È morto Rick Hurst ha interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella sitcom di successo Hazzard

Lutto nel mondo dello spettacolo: è scomparso a 79 anni l’attore Rick Hurst, celebre per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella iconica sitcom “Hazzard”. La sua scomparsa, confermata dal collega Ben Jones, ha lasciato sgomenta una generazione di fan e appassionati. Ricordato per il suo talento e il sorriso contagioso, Rick Hurst lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Il suo contributo al mondo della comicità e del cinema rimarrà per sempre vivo.

Lutto nel mondo del cinema. È morto a 79 anni l'attore Rick Hurst, noto per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella sitcom di successo " Hazzard", andato in onda dal 1979 al 1985. Il decesso è stato confermato da Ben Jones, suo collega nella serie, che ha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook del museo Cooter's Place, dedicato proprio ad "Hazzard", giovedì 26 giugno. "Non sembra giusto che Rick Hurst sia morto questo pomeriggio. Quando succede qualcosa di così inaspettato, è 'più difficile da elaborare', come si dice oggi – ha scritto Jones -. Conosco Rick da oltre 45 anni e non c'è stato un minuto di quel periodo in cui non mi abbia fatto sorridere o ridere.

È morto Rick Hurst, fu Cletus Hogg nella serie Hazzard - Con grande tristezza, il mondo dello spettacolo perde Rick Hurst, celebre attore noto per aver dato vita al memorabile Cletus Hogg nella serie degli anni '80 "Hazzard".

