È morta Rebekah Del Rio l’indimenticabile interprete di Mulholland Drive aveva 57 anni

Rebekah Del Rio, l’indimenticabile voce di “Llorando” in Mulholland Drive, ci lascia all’età di 57 anni nella sua casa di Los Angeles. La sua musica e il suo talento rimarranno per sempre impressi nell’immaginario collettivo, testimoniando il potere delle emozioni pure. La scomparsa di questa artista straordinaria rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo. Continua a leggere per ricordare la sua straordinaria carriera e il suo lascito duraturo.

Rebekah Del Rio è morta il 23 giugno nella sua casa di Los Angeles all’età di 57 anni. La cantante e attrice americana era nota soprattutto per la sua intensa interpretazione di “Llorando” nel film Mulholland Drive di David Lynch. Le cause della morte non sono state rese pubbliche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morta - rebekah - mulholland - drive

Morta Rebekah Del Rio, la cantante di Mulholland Drive aveva 57 anni - Addio a Rebekah Del Rio, la voce indimenticabile di "Llorando" in Mulholland Drive, scomparsa il 23 giugno 2025 a 57 anni nella sua casa di Los Angeles.

È morta a 57 anni la cantante Rebekah Del Rio: il mondo del cinema la ricorda soprattutto per una scena immortale di Mulholland Drive Vai su Facebook

Morta Rebekah Del Rio, la cantante di Mulholland Drive aveva 57 anni Vai su X

Morta Rebekah Del Rio, addio alla voce iconica di 'Mulholland Drive'; È morta Rebekah Del Rio, l’indimenticabile interprete di Mulholland Drive aveva 57 anni; Morta Rebekah Del Rio, addio alla voce iconica di 'Mulholland Drive'.

È morta Rebekah Del Rio, l’indimenticabile interprete di Mulholland Drive aveva 57 anni - La cantante e attrice americana era nota soprattutto per la sua intensa interpretazione di “Llorando” nel film ... Si legge su fanpage.it

Morta Rebekah Del Rio, addio alla voce iconica di 'Mulholland Drive' - Rebekah Del Rio, la cantante e attrice statunitense divenuta celebre per la toccante interpretazione di "Llorando" nella pellicola cult "Mulholland Drive" (2001) di David Lynch, è morta ... Lo riporta msn.com