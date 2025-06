È mistero sul cantante del gran finale delle nozze di Bezos Il pranzo nel locale iconico

L’atmosfera a Venezia si fa sempre più magica e misteriosa, fatta di anticipazioni e curiosità per l’evento esclusivo che segna il gran finale del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Le Tese dell’Arsenale si vestono di eleganza e segretezza, mentre i preparativi raggiungono il loro apice. Ma cosa si cela dietro le quinte di questa serata indimenticabile? Scopriamo insieme gli enigmi e i dettagli di questa celebrazione unica nel suo genere.

È tutto pronto a Venezia per l'ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in programma questa sera, sabato 29 giugno, nelle Tese dell'Arsenale, struttura di proprietà del Comune, che accoglierà la festa da ballo in onore dei neo sposi. L'area è già da giorni oggetto di intensi preparativi, con camion in arrivo carichi di piante e fiori, tavoli, bicchieri e piatti, attrezzature tecniche. L'accesso all'area è vietato a chiunque, inclusi i canali interni, che saranno presidiati dalla Capitaneria di porto e dalla Marina Militare. Le Tese su tre lati confinano con la laguna e su un lato con la zona militare. 🔗 Leggi su Iltempo.it