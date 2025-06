È maxi zona rossa a Lignano

A Lignano Sabbiadoro, una vasta area sarà sottoposta a restrizioni straordinarie: 200 maxi zona rossa dal 1° luglio al 3 agosto. Questa decisione mira a garantire maggiore sicurezza e ordine durante il pieno della stagione estiva, coinvolgendo le zone più frequentate tra spiagge, vie principali e piste ciclabili. Una misura che influenzerà positivamente la vivibilità e il rispetto delle regole, assicurando un’estate più sicura per tutti i visitatori e residenti.

L'area scelta è tutta quella di Lignano Sabbiadoro, compresa tra via Latisana, via Carso, lungomare Manin, lungomare Lignano (dove c'è la pista ciclabile), via Sabbiadoro e la spiaggia antistante a queste località. Da martedì prossimo – il 1° luglio – al 3 agosto, sarà istituita una maxi zona. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

