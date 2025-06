E’ il posto più fresco di Roma | qui ci sono sempre 16 gradi

Chi ha detto che in estate Roma debba essere solo calore e afa? Scopri il luogo più fresco della città, dove le temperature rimangono costantemente a 16 gradi, offrendo un’oasi di sollievo dal caldo estivo. Un angolo di refrigerio che permette di godersi la città senza soffrire il grande caldo, rendendo ogni visita un’esperienza piacevole e rigenerante. Ma cosa rende così speciale questo luogo segreto?

L’estate è arrivata e con essa il caldo. Le alte temperature sono alle porte e c’è chi sta cercando una soluzione per vivere più serenamente questo periodo. Oltre a trascorrere giornate spensierate al mare o in piscina, ecco dove è possibile passare qualche ora al fresco in quel di Roma. Pensate in questo luogo vi sono solo 16 gradi tutto l’anno! Roma, il luogo con 16 gradi 365 giorni l’anno: di cosa si tratta. Chi ha detto che in estate Roma non può essere visitata? Oltre ad essere un museo a cielo aperto dove i monumenti, ogni via e luogo ha una storia da raccontare, vi è un posto in cui fa sempre freddo. 🔗 Leggi su Funweek.it