È FATTA PER BONNY | fissate le visite mediche Ecco quando

L'Inter sta completando la definizione del proprio reparto offensivo. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram saldamente al centro del progetto e considerati intoccabili, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per inserire nuovi profili in grado di alzare ulteriormente la qualità e la pericolosità a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. Una delle certezze riguarda la conferma di Francesco Pio Esposito, protagonista di un'ottima stagione con lo Spezia e ora in grande evidenza anche al Mondiale per Club. L'ultimo tassello, invece, sta per arrivare dal mercato e conosce già bene il calcio italiano: si tratta di Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma.