È bellissima Donald Trump ha perso la testa proprio per lei | Ora sono nei guai

Nello Studio Ovale, simbolo del potere americano, si è svolto un evento che avrebbe dovuto segnare la storia diplomatica: la firma dell’accordo di pace tra Congo e Ruanda. Un momento cruciale per una regione dilaniata da anni di conflitti. Ma, inaspettatamente, ciò che ha catturato l’attenzione di tutti non è stata solo la portata storica dell’evento. Tra i flash delle telecamere e i microfoni pronti a cogliere ogni sfumatura, Donald Trump ha pronunciato parole che hanno sollevato più di un sopracciglio. “ Lei è bellissima. Non dovrei dirlo, potrebbe finire la mia carriera politica “, ha detto rivolgendosi a Hariana Veras, giornalista congolese presente all’evento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

