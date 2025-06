E' battaglia contro il fuoco a Vetralla | fiamme e vento preoccupano in località Ucciano

La lotta contro il fuoco a Vetralla si intensifica, con fiamme e vento che minacciano la tranquillità della comunità. Le squadre dei vigili del fuoco, impegnate senza sosta da ore, cercano di contenere un incendio che si estende in una vasta area rurale. La situazione rimane critica: ogni sforzo è fondamentale per proteggere territorio e abitanti. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa emergenza che mette in allerta tutta la regione.

Proseguono le operazioni di spegnimento a Vetralla, dove da questa mattina un incendio sta interessando una vasta area rurale. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ore per contenere le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del vento e delle alte temperature. Le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

