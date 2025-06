È addio alla Folgore. Carobbio va a Vicenza.

Dopo un lungo percorso sulla panchina della Folgore Caratese, Filippo Carobbio si prepara a una nuova avventura a Vicenza, segnando un importante capitolo nella sua carriera. La sua partenza, ancora avvolta nel mistero, apre scenari inediti e suscita grande curiosità tra tifosi e addetti ai lavori. Un addio che lascia spazio a tante domande: cosa ha spinto questa decisione? E quali sfide lo attendono nella prossima esperienza?

Che Filippo Carobbio non sarebbe stato più l’allenatore della Folgore Caratese era noto da qualche settimana. La società azzurra non ha mai diffuso attraverso i canali ufficiali la notizia, quindi non è chiaro se si tratta di un allontanamento “sua sponte”, consensuale oppure espressione della volontà del club che non ha voluto rinnovargli il contratto firmato il 30 maggio 2024, la data in cui fu diramata la nota dalla Folgore. È dell’altro giorno la notizia della sua destinazione: Vicenza. Ma non da capo-allenatore bensì da primo assistente di Fabio Gallo, che lascia la Virtus Entella per dare nuovamente assalto a quella serie B che la società di Renzo Rosso aspira da qualche tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it