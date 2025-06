Dunlop Civ 2025 | il round di Roma Capitale infiamma Vallelunga

Il Dunlop CIV 2025 a Vallelunga si accende di emozioni, portando il cuore del motociclismo italiano nel cuore di Roma Capitale. Tra sorpassi mozzafiato e tensione alle stelle, il terzo round stagionale promette un weekend indimenticabile di passione e adrenalina. Preparati a vivere ogni istante, perché questa tappa è destinata a rimanere nella memoria di tutti gli appassionati. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un momento.

Il Campionato Italiano Velocità di motociclismo fa tappa nel Lazio per il suo terzo appuntamento stagionale: adrenalina, duelli e passione in un weekend tutto da vivere.

In questa notizia si parla di: dunlop - round - roma - capitale

