duilio giammaria si commuove alla protesta per i tagli rai

Duilio Giammaria si commuove davanti alla protesta per i tagli Rai, che ha trasformato un evento di presentazione in una vera e propria manifestazione di dissenso. Mentre gli studi di Napoli accoglievano i nuovi palinsesti, fuori si alzava un coro di voci contrarie alle riduzioni dei programmi di approfondimento e alle cancellazioni. Un momento che ha visto anche la presenza di Sigfrido Ranucci, in prima linea con i colleghi, per difendere il valore dell'informazione di qualitĂ .

Dalla festa alla protesta. Ieri, mentre negli studi Rai di Napoli si svolgeva la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, all'esterno c'era chi protestava. Il motivo? I tagli ai programmi e le tante cancellazioni di prodotti di approfondimento. In prima linea, Sigfrido Ranucci che, a differenza dello scorso anno in cui non si era fatto proprio vedere alla presentazione, questa volta a Napoli c'era, ma per protestare insieme ai collaboratori. Report tagliato per 4 puntate, così come sono stati ridotti anche Iacona, Sottile e Giletti. C'è chi, però, non solo non è stato ridimensionato, ma è proprio sparito dai palinsesti della prossima stagione: Duilio Giammaria.