Duilio Giammaria in lacrime per la cancellazione di Petrolio | La Rai dimentica le emozioni

Tra emozioni e proteste, il mondo dell'informazione si scuote: Duilio Giammaria, visibilmente commosso, si sfoga per la cancellazione di Petrolio, mentre fuori dagli studi Rai in Napoli, i giornalisti manifestano il loro disagio. La passione per il giornalismo non si ferma davanti ai tagli e alle decisioni imposte dall’alto. In prima linea, un grido silenzioso che chiede rispetto e attenzione per l’approfondimento, pilastro della nostra informazione.

Proteste fuori dagli studi Rai durante la presentazione dei nuovi palinsesti. Mentre all'interno degli studi Rai di Napoli si celebravano i nuovi palinsesti televisivi, all'esterno si consumava una protesta silenziosa ma potentissima. I protagonisti erano proprio loro, i giornalisti, preoccupati per i tagli drastici ai programmi di approfondimento giornalistico. Il dissenso di Ranucci e lo sfogo di Giammaria. In prima linea, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha scelto quest'anno di partecipare per esprimere pubblicamente il suo dissenso. Una decisione che segna un cambio netto rispetto all'anno precedente, quando aveva preferito boicottare l'evento restando assente.

In questa notizia si parla di: duilio - giammaria - lacrime - cancellazione

