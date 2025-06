Due straordinari narratori ospiti a Musica in castello | Stefano Massini e Federico Buffa

Giugno si conclude con un’esplosione di talento e narrazione a “Musica in Castello”, dove ospiti d’eccezione come Stefano Massini e Federico Buffa porteranno suggestive storie e riflessioni. Due serate imperdibili nell’ultima settimana del mese, dedicate all’eccellenza artistica in tutte le sue forme. La rassegna, a cura di Piccola Orchestra Italiana aps, celebra quest’anno la sua ventiduesima edizione, confermandosi come punto di riferimento culturale e musicale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura e dello spettacolo.

Giugno a “Musica in Castello” si chiude con altre eccellenze della musica, ma anche del mondo artistico tout court. Due le serate evento in programma nell’ultima settimana del mese per la storica rassegna, organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps, che quest’anno celebra la sua ventiduesima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

