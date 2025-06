Due pattugliatori per la Marina Militare

La Marina Militare si prepara a rafforzare la propria flotta con due nuovi pattugliatori multiruolo, realizzati da Fincantieri. Queste imbarcazioni all’avanguardia, che entreranno in servizio tra il 2029 e il 2030, rappresentano un investimento strategico di 700 milioni di euro per garantire sicurezza e presenza internazionale. Con un design polivalente e tecnologicamente avanzato, le nuove navi sostituiranno le precedenti unità indonesiane, segnando un nuovo capitolo di eccellenza navale italiana.

Due nuove navi multiruolo, pattugliatori polivalenti d'altura, in sigla Ppa, sono state ordinate dalla nostra Marina Militare a Fincantieri che le costruirĂ presso il cantiere di Riva Trigoso, a Muggiano (Ge), con consegne previste tra il 2029 e il 2030, onorando un contratto del valore di 700 milioni di euro che comprende anche i lavori di conversione delle due navi vendute alla Marina Militare indonesiana che le nuove unitĂ sostituiscono e delle quali mutuano la configurazione definita Light Plus. Lunghe 143 metri, con una velocitĂ di 31 nodi (57.4 kmh) e un equipaggio previsto di 171 persone, queste unitĂ sono dotate di sistemi d'arma ed elettronici forniti da Leonardo.

