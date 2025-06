due nuovi pattugliatori polivalenti per la marina militare

Fincantieri, eccellenza italiana nel settore navale, rafforza la propria leadership con la firma di un importante contratto con la Marina Militare. Sono in arrivo due nuovi Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA), in versione “light +”, destinati a potenziare la flotta nazionale e a garantire sicurezza e innovazione. Questo accordo rappresenta un passo strategico verso il rafforzamento della difesa italiana; l’estensione del contratto, già avviata nel 2015, segna un capitolo fondamentale.

