Due cavalieri faentini in lizza nelle Marche per la Giostra di Monterubbiano

Due valorosi cavalieri faentini si preparano a scendere in pista nelle Marche per la prestigiosa Giostra di Monterubbiano, un appuntamento storico che promette emozioni e sfide avvincenti. Dopo aver conquistato la sesta vittoria stagionale nel Niballo Palio di Faenza, Marco Diafaldi e altri eroi locali si contendono il titolo in questa ultima domenica di giugno. Tra i protagonisti, spiccano Nicolas Lionetti e Gertian Cela, pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

Dopo la sesta vittoria stagionale, nelle giostre d’Italia 2025, centrata da Marco Diafaldi al Niballo Palio di Faenza, i cavalieri faentini tornano in lizza in questa ultima domenica di giugno in un importante torneo storico: la Giostra di Monterubbiano nelle Marche. Tra quelli ingaggiati dalle corporazioni locali, due sono i cavalieri manfredi in gara: Nicolas Lionetti che correrĂ per i Mulattieri e Gertian Cela, detto Gege, cavaliere del Rione Giallo (foto), che difenderĂ i colori degli Zappaterra. Gli altri due fantini a gareggiare saranno Mario Cavallari, marchigiano, per la Corporazione degli Artisti, e il forte cavaliere folignate Luca Innocenzi, che ha vinto le ultime quattro edizioni e comunque vanta in totale ben cinque affermazioni, che sarĂ il "campione" dei Biforchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due cavalieri faentini in lizza nelle Marche per la Giostra di Monterubbiano

