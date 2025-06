Droga nel Vallo di Lauro arrestato un 70enne in flagranza di reato

Un episodio che scuote la tranquillità del Vallo di Lauro: un 70enne è stato arrestato in flagranza di reato durante un blitz mirato degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro. La lotta alla droga prosegue con determinazione, dimostrando che nessuno può sfuggire alla legge. La comunità può sentirsi più sicura, ma resta alta l’attenzione per preservare il benessere collettivo.

Vallo di Lauro – Un uomo di 70 anni, residente nel Vallo di Lauro, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nel corso di un servizio pianificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Lauro.

