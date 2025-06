Droga nascosta nel riso e nel vino scoperti 3 chili di hashish e cocaina nella ex manifattura di Torino

Una scoperta shock scuote Torino: nel cuore della ex manifattura, poliziotti trovano 3 chili di hashish e cocaina nascosta tra il riso e il vino, portando all’arresto di due marocchini. Un’operazione che mette in luce le insidiose strategie di spaccio e la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere il traffico illecito. Questa vicenda ci ricorda quanto sia vitale vigilare e intervenire prontamente per garantire la sicurezza della comunità.

