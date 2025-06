Droga dentro una fioriera | un 19enne finisce nei guai

Una semplice passeggiata si trasforma in un guaio serio: un 19enne di Fermo è finito nei guai dopo essere stato scoperto con un vero e proprio supermarket della droga nascosto in una fioriera. L’atteggiamento sospetto e il tentativo di fuga non sono passati inosservati alle forze dell’ordine, che hanno smascherato l’illecito traffico. La vicenda sottolinea ancora una volta l'importanza dei controlli costanti per garantire sicurezza e legalità nel territorio.

Fermo, 28 giugno 2025 – Aveva con sé un vero e proprio supermarket della droga ambulante, ma il suo atteggiamento sospetto è stato notato dalla polizia che, nonostante il tentativo di fuga e di nascondere le sostanze stupefacenti in una fioriera, lo ha smascherato e denunciato. Nel corso dell'incessante attività di controllo del territorio, condotta senza soluzione di continuità da tutte le pattuglie della questura di Fermo per la prevenzione e repressione dei reati, gli agenti della squadra volante, intorno alle 20,30 di ieri sera, mentre transitavano nel quartiere di Lido Tre Archi di Fermo, hanno notato un giovane seduto sul marciapiede all'angolo di via Segni che parlava con una ragazza.

