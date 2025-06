Drammatico incidente stradale | grave un 18enne

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto Napoli, lasciando la città con il fiato sospeso. Un ragazzo di appena 18 anni è rimasto gravemente ferito alle prime luci dell’alba in un impatto avvenuto alle 2.30, all’incrocio tra via Emilio Scaglione e via Marco Rocco di Torrepadula. La tragica scena mette in evidenza l’importanza della sicurezza alla guida e l’urgenza di prevenire simili tragedie.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi alle 2.30 della scorsa notte a Napoli, all'intersezione di via Emilio Scaglione con via Marco Rocco di Torrepadula. Il giovane era alla guida di un motociclo n via Emilio Scaglione con direzione di marcia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

