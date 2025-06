Drammatico incidente auto-moto | muore Marco Gianazza

Una tragica serata ha sconvolto Legnano e l’Alto Milanese: Marco Gianazza, 56 anni, residente a Cerro Maggiore, ha perso la vita in un grave incidente stradale. L’impatto, avvenuto in viale Toselli, ha coinvolto quattro auto e la moto su cui viaggiava. Un evento che ha lasciato sgomento nella comunità, sottolineando quanto possa essere fragile la vita e quanto sia importante la sicurezza sulle strade.

Tragedia a Legnano (Alto Milanese), nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno. Un uomo di 56 anni, Marco Gianazza, residente a Cerro Maggiore, è morto in seguito a un incidente stradale. Erano quasi le 8. Lo schianto, che ha coinvolto 4 auto e la moto del 56enne, è avvenuto in viale Toselli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - auto - moto - marco

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Napoli, tragico incidente in tangenziale: moto contro auto, morti due centauri Vai su Facebook

Incidente stradale in un incrocio giudicato spesso pericoloso: nello scontro tra auto e moto ha la peggio il motociclista #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #Catania #AciSantAntonio #PoliziaLocale #PoliziaMunicipale #Ospedale #Acireale Vai su X

Drammatico incidente auto-moto: muore Marco Gianazza; Incidente stradale a Legnano, scontro tra quattro auto e una moto: morto un uomo; Scontro tra auto e moto su viale Toselli, morto motociclista 56enne.

Incidente stradale a Legnano, scontro tra quattro auto e una moto: morto un uomo - L’uomo che guidava la moto è morto sul colpo. Segnala fanpage.it

Tragico incidente in viale Toselli a Legnano, morto un centauro 56enne - Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza del distributore che si trova subito dopo piazza 1° Maggio: nell'impatto un uomo di 56 anni ha perso la vita ... Si legge su legnanonews.com