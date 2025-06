Drammatico incidente a Cisterna esce fuori strada e si schianta contro un albero | muore un 19enne

Una tragedia sconvolgente ha colpito Cisterna di Latina: un giovane di appena 19 anni ha perso la vita in un incidente che ha devastato una tranquilla serata. La sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte e maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Continua a leggere.

Tragedia nella provincia pontina, a Cisterna di Latina, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita mentre si trovava al volante della sua automobile.

Drammatico incidente questa mattina intorno alle 8 e 30: auto finisce fuori strada. Gravi le condizioni del conducente. Lo schianto lungo via Nettuno, a Cisterna - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Cisterna, lungo via Nettuno, coinvolgendo un’auto finita fuori strada.

