Dramma sfiorato in Vietnam collisione tra due aerei in fase di decollo | ala trancia di netto timone

Una scena da film si è svolta all'aeroporto internazionale di Hanoi, dove due aerei in fase di decollo sono rimasti coinvolti in una collisione quasi fatale. L’ala di uno ha tranciato il timone dell’altro, creando un dramma evitato per un soffio. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza aeroportuale. Continua a leggere.

Paura all'aeroporto internazionale di Hanoi in Vietnam dove si è verificata una collisione tra due aerei in fase di decollo sulla posta di rullaggio: l'ala di uno ha tranciato il timone dell'altro, nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vietnam - collisione - aerei - fase

Collisione tra due aerei in fase di decollo in Vietnam: il Boeing trancia di netto il timone con un'ala Vai su X

Dramma sfiorato in Vietnam, collisione tra due aerei in fase di decollo: ala trancia di netto timone; Collisione tra due aerei in fase di decollo in Vietnam: il Boeing trancia di netto il timone con un'ala; Collisione tra due aerei in fase di decollo in Vietnam: il Boeing trancia di netto il timone con un'ala.

Dramma sfiorato in Vietnam, collisione tra due aerei in fase di decollo: ala trancia di netto timone - Paura all'aeroporto internazionale di Hanoi in Vietnam dove si è verificata una collisione tra due aerei in fase di decollo sulla posta di rullaggio ... Come scrive fanpage.it

Collisione tra due aerei in fase di decollo in Vietnam: il Boeing trancia di netto il timone con un'ala - Incidente in pista per due aeromobili che si apprestavano a decollare dall'aeroporto internazionale «Noi Bai» di Hanoi, in Vietnam. Si legge su msn.com