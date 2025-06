Dozza incendio nei campi distrugge un trattore | paura all' alba

All’alba di oggi, un incendio nei campi di Dozza ha devastato un trattore agricolo, suscitando timori tra i residenti. Le fiamme, divampate alle prime luci del mattino in via San Martino, hanno catturato l’attenzione e acceso la preoccupazione nella comunità locale. Un episodio che ricorda quanto sia fragile il lavoro nei campi e l’importanza della sicurezza in ambienti rurali.

Paura all’alba di oggi, sabato 28 giugno 2025, nelle campagne di Dozza, in provincia di Bologna, dove un trattore agricolo è andato completamente distrutto a causa di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 7 del mattino in via San Martino, una zona rurale del territorio comunale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

