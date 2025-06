Dove vedere in tv Inter-Fluminense Mondiale per club 2025 | orario programma streaming e formazioni

Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire in diretta l'emozionante sfida tra Inter e Fluminense al Mondiale per club 2025, sei nel posto giusto. Scopri orari, programma, streaming e formazioni di questa partita imperdibile, e preparati a vivere un emozionante capitolo di questa prestigiosa competizione internazionale. Non perdere neanche un minuto di questa sfida che potrebbe cambiare le sorti del torneo…

Si inizia a fare davvero sul serio al Mondiale per club 2025. Siamo pronti per vivere gli attesissimi ottavi di finale della competizione FIFA e, nel caso delle squadre italiane, entrambe sono pronte per le rispettive sfide. Nel caso dell’Inter, sarà la Fluminense la rivale del primo turno della fase ad eliminazione diretta, per un match assolutamente da non sottovalutare, che potrebbe aprire uno scenario interessante per la formazione vincitrice. Quale sarà il programma? Inter-Fluminense si giocherà lunedì 2 luglio alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) al Bank of American Stadium di Charlotte (North Carolina), casa dei Carolina Panthers della NFL. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Inter-Fluminense, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming e formazioni

In questa notizia si parla di: fluminense - inter - mondiale - club

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Inter, e adesso? Fluminense agli ottavi, poi City o... Inzaghi: il tabellone del Mondiale Certe vittorie pesano più di altre. È quanto vale per i tre punti conquistati dall’Inter contro il River Plate nell’ultima giornata del Gruppo E al Mondiale per Club, che no Vai su Facebook

Mondiale per club: Inter favorita con il Fluminense, Real ancora di più con la Juve Vai su X

agli ottavi contro il Fluminense: il tabellone del Mondiale per Club 2025; Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Contro chi gioca l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club: Borussia Dortmund, Mamelodi, Ulsan o Fluminense?.

Mondiale per Club 2025: Inter-Fluminense e Juventus-Real Madrid in chiaro su Mediaset - Da sabato 28 giugno a martedi 1 luglio quattro partite in diretta in chiaro, comprese i match delle due italiane ... Riporta sportmediaset.mediaset.it

Mondiale per Club, Inter-Fluminense lunedì ore 21: dove vederla in chiaro in tv - Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN. Secondo informazione.it