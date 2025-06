Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Preparati a vivere un evento imperdibile: Fabio Fognini sfida Carlos Alcaraz nel match d'apertura di Wimbledon 2025, il grande torneo che cattura l’attenzione di appassionati di tutto il mondo. Sul campo centrale, sotto gli occhi di milioni di spettatori, si sveleranno emozioni e battaglie indimenticabili: scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni di streaming per non perdere nemmeno un istante di questa storica sfida.

Fabio Fognini affronterà Carlos Alcaraz nell’incontro d’apertura del torneo Wimbledon. Sul mitico campo centrale il ligure affronterà il campione in carica lunedì 30 giugno, nel tradizionale match che apre le danze. Sarà un’emozione particolare per Fognini che, ormai prossimo a chiudere la propria carriera, potrà godersi questa partita contro il tennista più in forma del momento. Alcaraz, infatti, viene da una serie di vittorie impressionante, ricordando i tre sigilli consecutivi a Roma, al Roland Garros e al Queen’s, assorbendo con una velocità impressionante il passaggio dalla terra rossa all’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

