Dove nasce l’invidia della sinistra per Bezos

L'invidia della sinistra per Bezos nasce dal contrasto tra il suo successo e i valori di uguaglianza e sostenibilità che tanti ecologisti e attivisti difendono. La notizia delle nozze a Venezia accende un dibattito acceso: è il simbolo di un divario tra desiderio di emulazione e lotta contro le ingiustizie sociali. Ma è davvero così? O si tratta solo di un residuato di vecchie ideologie?

Le nozze Bezos-Sanchez non piacciono alla sinistra radicale, agli ecoattivisti che fanno poche docce, ai paladini dei migranti pronti a accogliere tutti, proprio tutti, ma non i miliardari per carità. Il ricco ha lo stigma del peccato laico dello sfruttamento. Si chiama residuato di lotta di classe: lotta di chi non ha capito che i proletari non odiano Jeff Bezos ma vorrebbero essere come lui. Se il magnate si sposa a Venezia scatta il dilemma etico. Lo stesso che viene disinvoltamente bypassato quando si tratta di difendere il regime iraniano che carcera e ammazza le donne perché in fondo gli ayatollah sono sempre meglio di Trump.

