Dottore va in pensione Basiglio resta senza medici | pazienti costretti a migrare a Rozzano

A Basiglio, un paese già alle prese con una carenza di medici, si trova ora a dover affrontare una sfida ancora più grande: la pensione del dottore locale e l'assenza di sostituti. I pazienti sono costretti a migrare a Rozzano per trovare cure, mentre gli Ambulatori Medici Temporanei rappresentano una risposta emergenziale. Una soluzione temporanea, ma fondamentale, per garantire assistenza e sicurezza sanitaria a tutta la comunità.

Basiglio (Milano) – «C'è un medico da spostare»: per far fronte alla carenza ormai cronica di professionisti, la soluzione più efficace al momento sono gli Amt, gli Ambulatori Medici Temporanei. Parafrasando una nota canzone che parlava di auto da spostare per mancanza di parcheggi, oggi a spostarsi sono gli studi medici, per mancanza di dottori. Una soluzione che si sta diffondendo sempre più, nel tentativo di garantire l'assistenza ai pazienti rimasti senza medico. Già da qualche mese prima del Covid, i medici di famiglia hanno iniziato a scomparire gradualmente. Un'emorragia dovuta principalmente al pensionamento.