Doppl di Google Labs | prova virtuale outfit con il tuo Avatar AI

Sei pronto a rivoluzionare la tua esperienza di shopping e stile? Google Labs presenta Doppl, un'innovativa app che sfrutta l'intelligenza artificiale per creare un avatar digitale con cui provare virtualmente ogni outfit. Addio al dilemma “come mi starebbe?”: ora puoi testare, scegliere e perfezionare il tuo look in modo facile e coinvolgente. Il futuro della moda personalizzata è arrivato, e ti aspetta di scoprirlo.

L'esplorazione dello stile personale e la sfida eterna del " come mi starebbe? " compiono un balzo in avanti grazie all'innovazione di Google. Dall'ecosistema sperimentale di Google Labs  emerge Doppl, una nuova app che promette di rivoluzionare il modo in cui visualizziamo e proviamo gli abiti, utilizzando il potere dell'Intelligenza Artificiale per creare un gemello digitale su cui indossare virtualmente qualsiasi outfit. NotebookLM: 5 consigli essenziali per sfruttare l'AI di Google. . Doppl non è semplicemente un visualizzatore.

