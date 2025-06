Doppio colpo ai bancomat nella notte | indagano i Carabinieri

Notte di paura e colpi audaci in provincia di Avellino, dove i Carabinieri indagano su due esplosioni di bancomat avvenute a Montemarano e Nusco. Con l'uso di dispositivi esplosivi, i malviventi hanno messo a segno un doppio blitz che scuote la sicurezza della comunitĂ . Le autoritĂ sono giĂ al lavoro per fermare gli autori e ripristinare la tranquillitĂ . La vicenda resta sotto stretta osservazione, mentre emergono dettagli inquietanti sulla dinamica degli incidenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Montemarano (AV) e Nusco (AV) – Esplosioni di bancomat: indagano i Carabinieri Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni, verificatasi questa notte -con l’utilizzo di congegni esplosivi tipo “marmotta” – presso i dispositivi ATM della Banca MPS di Montemaran o e di quello della BBC di Nusco. I fatti sono accaduti, rispettivamente intorno alle ore 04:00 e 04.30. Ancora in fase di quantificazione l’ammontare dei bottini. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Montella unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo di Avellino, che stanno eseguendo i rilievi con il supporto degli artificieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Doppio colpo ai bancomat nella notte: indagano i Carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - bancomat - notte - indagano

Calci e pugni al bancomat, poi morde i carabinieri: 36enne finisce in manette - Un episodio di violenza e disturbo pubblico si è verificato a Verona, dove una 36enne, visibilmente ubriaca, ha preso a calci e pugni un bancomat in via Leonardo da Vinci.

Assalto con “marmotta” al bancomat dell’Unicredit di Terlizzi, a Barletta nel mirino la BCC di via Giulini #terlizzi #barletta #cronaca #assalti #bancomat Vai su Facebook

Doppio colpo ai bancomat nella notte: indagano i Carabinieri; Ceresara, esplosione nelle notte: colpo al Postamat dell’ufficio postale. Indagano i carabinieri; Fatto esplodere bancomat a Corato, indagano i carabinieri.

Esplosioni di bancomat a Nusco e Montemarano : indagano i Carabinieri - Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni, verificatasi questa notte - Da msn.com

Banda fa esplodere il bancomat del centro commerciale e scappa con i soldi - Una banda di ladri ha rubato il denaro contenuto nel bancomat del centro commerciale Tiberinus. Secondo romatoday.it