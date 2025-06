Dopo un anno riapre il mini market di Rigutino | l' inaugurazione

Dopo un anno di attesa, il mini market di Rigutino torna a vivere più forte che mai. Questa mattina, 28 giugno, si è ufficialmente aperto il nuovo Carrefour Express, rinnovato e pronto ad accogliere la comunità locale. Un ritorno che celebra la tradizione storica del paese, mantenendo vivo il cuore commerciale di Rigutino e proiettandolo verso un futuro ricco di novità e servizi innovativi.

Dopo poco più di un anno con la serranda abbassata ha riaperto ufficialmente i battenti il mini market di Rigutino. Questa mattina, 28 giugno, è stato inaugurato il nuovo Carrefour Express nello stesso spazio dove, fin dagli anni '30 dello scorso secolo, si è sempre trovata la bottega del paese. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

