Dopo lo stop per il Covid torna la festa medievale cascinese ' Aspettando la Battaglia'

Dopo un lungo silenzio imposto dalla pandemia, Cascina si prepara a tornare indietro nel tempo con la sua storica Festa Medievale. Dal 4 al 6 luglio, l’Associazione Arcieri Cascinesi, insieme a Regione Toscana e Comune, riporterà il fascino del 1364, immergendo i visitatori in un mondo di cavalieri, tornei e tradizioni antiche. Un evento da non perdere, che promette di riscoprire le radici profonde della storia locale e di riaccendere lo spirito di comunità .

 è pronta a far piombare di nuovo Cascina nell’anno 1364. Torna, dal 4 al 6 luglio, la festa medievale cascinese, organizzata dall’Associazione Arcieri Cascinesi con il supporto della Regione Toscana e il Comune di Cascina. Una festa che mancava dal 2019 e che punta a mostrare come si viveva nei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

