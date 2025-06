Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari pillole di narcotici nella farina

Di fronte a notizie così sconvolgenti, ci troviamo a riflettere sulla complessità di un conflitto che sembra sfuggire a ogni ragionevole spiegazione. La mancanza di condanna da parte delle alte cariche politiche italiane, in particolare della presidente del Consiglio, solleva preoccupazioni profonde sul ruolo dell’Italia in questa crisi. È tempo di chiedersi: quale funzione dovrebbe avere una leadership responsabile in momenti così cruciali?

Mi vergogno che la presidente del consiglio, more solito appiattita sulle posizioni americane, rifiuti ogni forma di condanna di Israele. Nei giorni scorsi, il quotidiano Haaretz Ha rivelato che i soldati dell’IDF Fanne il tiro assegno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di ai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari, pillole di narcotici nella farina

In questa notizia si parla di: tiro - palestinesi - ammassati - attorno

Dopo il tiro a segno sui palestinesi ammassati attorno ai camion carichi di aiuti umanitari, pillole di narcotici nella farina.