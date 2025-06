Dopo il colpo Braconi la squadra di Magi si rafforza ancora con l’ex Pistoiese Balleello il ritorno di un senigalliese per rafforzare l’attacco della Vigor

Dopo il colpo Braconi, la Vigor si rinforza ancora con l’arrivo di Balleello, un ritorno atteso dai tifosi e ricco di significato. Il suo passaggio dal Pistoiese alla squadra rossoblu segna un passo importante nel mercato estivo, rafforzando l’attacco e portando esperienza. Con un passato tra le fila della Vigor e una carriera che include squadre di rilievo come Pescara e Bologna, Balleello promette di essere un elemento chiave nel nuovo progetto.

Dopo Braconi ecco Balleello. Al primo volto nuovo del mercato estivo, fa seguito un gradito ritorno in casa Vigor. Un senigalliese che proprio con la casacca rossoblu ha mosso i primi passi tra i grandi, a cavallo tra il 2022 e il 2024. A livello giovanile inizia il suo percorso nell' Aesse prima di essere prelevato dalla Vigor. Nella stagione 2020-2021 approda al Pescara per poi passare in prestito al Bologna e con i felsinei conquista lo scudetto Under 17. A Senigallia torna per esordire in quarta serie e non sfigura affatto regalando ai suoi tifosi 6 gol complessivi. Nell'ultima stagione si è messo alla prova prima con la Pistoiese poi con il Sasso Marconi collezionando un gol.

