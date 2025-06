Dopo circa due anni trasferito il Maresciallo dei Carabinieri Salvatore Pane

Dopo circa due anni di dedizione e servizio, il Maresciallo dei Carabinieri Salvatore Pane si prepara a intraprendere una nuova fase della sua carriera. Il suo contributo alla comunità di Castiglion Fiorentino è stato fondamentale, lasciando un'impressione duratura tra colleghi e cittadini. Il sindaco Mario Agnelli ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento e i migliori auguri per il prosieguo. La sua partenza segna un momento importante per la nostra comunità e per le Forze dell’Ordine.

Arezzo, 28 giugno 2025 – . Il saluto del sindaco Mario Agnelli. "Il saluto e il doveroso ringraziamento al Maresciallo Ordinario Salvatore Pane che seppur per un breve periodo ha prestato il suo servizio presso la Stazione Carabinieri di Castiglion Fiorentino in qualitĂ di Vice Comandante, lasciando un ottimo ricordo a chi ha avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui. Gli auguriamo le migliori soddisfazioni professionali nel nuovo incarico che assumerĂ dalla prossima settimana presso la Legione Carabinieri Campania". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo circa due anni, trasferito il Maresciallo dei Carabinieri, Salvatore Pane

Dopo circa due anni, trasferito il Maresciallo dei Carabinieri, Salvatore Pane.

