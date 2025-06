Donna in una roulotte senza contrassegni identificativi | denunciata

Durante un controllo di routine, i carabinieri di Latina hanno scoperto una donna senza documenti ufficiali che si aggirava in una roulotte senza contrassegni identificativi. La 54enne, nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per ricettazione. Questa operazione evidenzia l’importanza della vigilanza e del rispetto delle norme per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda dimostra come il controllo sul territorio continui a essere fondamentale per prevenire il crimine e tutelare la comunità .

I carabinieri di Latina, nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato una donna di 54 anni del posto per il reato di ricettazione. Già nota alle forze dell'ordine, la donna si trovava all’interno di una roulotte parcheggiata in un’area verde del comune di Latina. I carabinieri hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

