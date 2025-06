Dona tre pini al Comune in memoria del marito storico farmacista della località | Bel gesto per la comunità

Un gesto di grande cuore e memoria si è compiuto a Cervia, dove Anna Pasimeni ha donato tre pini al Comune in onore del marito, il rinomato farmacista Giovanni. Ricevuta dall’assessora al Verde Federica Bosi, la donazione rappresenta un tributo duraturo e significativo alla comunità. I pini, piantati in via Matteotti, simboleggiano l’amore e il rispetto per una vita dedicata alla salute e al benessere della collettività. Un gesto che arricchisce il patrimonio verde di Cervia e ricorda un uomo speciale.

Tre pini in memoria del marito scomparso. È questo il bel gesto di Anna Pasimeni, che è stata ricevuta dall’assessora al Verde Federica Bosi. I tre pini donati al Comune di Cervia sono stati piantati in via Matteotti. La donazione della signora Pasimeni è un gesto in memoria del marito, Giovanni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: pini - memoria - marito - comune

Dona 3 pini al Comune di Cervia in memoria del marito farmacista Vai su X

È un risveglio di dolore. Si chiamava Carlo Legrottaglie, era un nostro concittadino, era di Ostuni. Aveva 59 anni e a pochi giorni dalla pensione. Marito e padre di due figlie. È caduto da servitore dello Stato. Il nostro abbraccio commosso alla famiglia di Carlo. Vai su Facebook

Dona tre pini al Comune in memoria del marito, storico farmacista della località: Bel gesto per la comunità; Dona 3 pini al Comune di Cervia in memoria del marito farmacista; L’Assessora al Verde Federica Bosi ha incontrato la signora Anna Pasimeni che ha donato tre pini al ..

Dona 3 pini al Comune di Cervia in memoria del marito farmacista - L’Assessora al Verde Federica Bosi ha incontrato la signora Anna Pasimeni; gli alberi sono stati piantati in via Matteotti a Milano Marittima ... Riporta ravenna24ore.it

Donò tre pini al Comune di Cervia. Oggi l’incontro con l’assessora al Verde - L’Assessora al Verde Federica Bosi ha incontrato la signora Anna Pasimeni che ha donato tre pini al Comune di Cervia. Secondo ravennanotizie.it