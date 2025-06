Don Matteo in crisi | anticipazioni sulla nuova stagione e cosa aspettarsi

Le riprese della quindicesima stagione di Don Matteo sono ufficialmente iniziate, portando entusiasmo tra i fan della celebre fiction di Rai 1. Con il ritorno di volti storici e nuove storyline avvincenti, la serie si prepara a sorprendere ancora. Tra colpi di scena e momenti di introspezione, il nostro amato sacerdote si troverĂ ad affrontare una crisi personale che metterĂ a dura prova il suo carattere. Scopriamo insieme cosa ci attende in questa nuova avventura!

anticipazioni sulla prossima stagione di don matteo: una crisi per il protagonista. Le riprese della quindicesima stagione della celebre fiction di Rai 1, Don Matteo, sono ufficialmente iniziate. La produzione ha annunciato il ritorno sul set tramite i canali social, confermando la partecipazione di alcuni volti storici e introducendo nuove storyline che promettono colpi di scena significativi. inizio delle riprese e location principali. Le sessioni di lavorazione si svolgono tra gli studi Lux Vide di Formello e la suggestiva cittĂ umbra di Spoleto, dove le scene saranno ambientate a partire da settembre.

