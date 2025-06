Don Franco Appi direttore del Momento a Salotto Blu | Le guerre non nascono dalle religioni ma dal potere

Don Franco Appi, direttore di "Il Momento" e stimato teologo, ci invita a riflettere su un tema cruciale: le guerre non scoppiano per motivi religiosi, ma per lotte di potere. In una coinvolgente intervista a "Salotto Blu", condotta da Mario Russomanno, mette in luce la complessitĂ delle cause dei conflitti attuali, affrontando anche la delicata transizione tra Papa Francesco e il suo successore. La sua analisi apre una finestra su una realtĂ spesso fraintesa.

Franco Appi, sacerdote, docente di teologia e di dottrina sociale della Chiesa,  direttore del settimanale cattolico "Il Momento", ha preso parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione "Salotto Blu" affrontando temi di attualitĂ . La transizione tra Papa Francesco e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Don Franco Appi, direttore del "Momento" a Salotto Blu: "Le guerre non nascono dalle religioni, ma dal potere" - Don Franco Appi, direttore di "Il Momento" e apprezzato docente di teologia, ha recentemente partecipato a "Salotto Blu" di VideoRegione, portando alla luce una riflessione importante: le guerre non scaturiscono dalle religioni, ma dal desiderio di potere.

Don Franco Appi, direttore del Momento a Salotto Blu: Le guerre non nascono dalle religioni, ma dal potere.

