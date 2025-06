Domani 29 giugno splendido bacio tra la Luna e Marte | a che ora vederlo e come riconoscere il Pianeta Rosso

Preparati a un'appuntamento celestiale: domani sera, alle 21:30 (ora di Roma), il cielo si trasformerà in uno spettacolo mozzafiato con la congiunzione tra la Luna crescente, Marte e la brillante stella Regolo. Un'occasione unica per ammirare da vicino il pianeta rosso e scoprire come riconoscerlo tra le stelle. Non perdere questa meraviglia astronomica, perché un evento così non capita tutti i giorni!

A partire dalle 21:30 circa (ora di Roma) di domenica 29 giugno il cielo sarà impreziosito da una splendida congiunzione astrale tra la falce di Luna crescente e il "Pianeta Rosso" Marte. Ad accompagnarli nel firmamento ci sarà anche la bellissima stella Regolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno astronomico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giugno - luna - marte - pianeta

Beautiful, trame settimanali dal 31 maggio al 6 giugno 2025: Finn deciso a non allontanare Luna, Li perplessa - Nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2025, "Beautiful" promette tensione e intrighi: Finn si trova di fronte a una scelta cruciale riguardo alla cugina Luna, che non lascerà indifferenti neanche i fan più accaniti.

La sera del 1º giugno, la Luna si posiziona tra Marte e Regolo. Si trova nella fase crescente, ha circa sei giorni e appare come una mezzaluna. Il pianeta rosso Marte brilla con una magnitudine di 1,2, visibile come un punto rosso intenso nel cielo. I due cor Vai su Facebook

Domani 1 giugno magnifico bacio tra la Luna e Marte nel Leone: a che ora vederlo nei cieli italiani; Cielo del mese di giugno 2025; Il cielo di giugno 2025: gli eventi astronomici da non perdere tra congiunzioni e solstizio.

Il cielo del 29 giugno si accende con il “bacio” tra Luna e Marte - Il 29 giugno Marte e la Luna si avvicineranno in cielo illuminando la costellazione del Leone: l’evento sarà visibile anche ad occhio nudo ... Come scrive 105.net

A fine mese torna il “bacio” Luna-Marte, spettacolo stupendo e completamente visibile a occhio nudo - Marte, spettacolo non rarissimo ma sempre splendido e visibile a occhio nudo ... Si legge su greenme.it