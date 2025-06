Dolores Claiborne trent’anni dopo

Dolores Claiborne, trent'anni dopo, rimane un esempio potente di personaggio femminile autentico e complesso. La sua figura sfida gli stereotipi tradizionali, mostrando che la forza può nascere anche dalle esperienze più difficili. Stephen King ci regala un'eroina che, pur rude e nevrotica, è animata da un profondo senso di amore, giustizia e determinazione. Dolores...

"Le donne sono solitamente presentate come delicate, romantiche e sexy", ha osservato Taylor Hackford; "Bene. Questo film invece ci mostra tre donne antipatiche, difficili, spinose e nevrotiche, e il perchĂ© lo siano diventate". Con Dolores Claiborne, Stephen King ha plasmato un personaggio femminile libero dall'opinione altrui. Ha creato una donna dall'aspetto brusco, ma animata da un profondo senso di amore, determinazione e giustizia. Dolores agisce con intensitĂ e si evolve nel corso della sua storia, ambientata nel 1963. King ha scelto questa data anche perchĂ© quell'anno si verificò un'eclissi solare totale che attraversò l'Alaska, il Canada centrale e orientale, e il Maine.

