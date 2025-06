Dolo Massimo Martire la voce che attraversa la radio e diventa volto tv | ritratto del direttore artistico del Gruppo Canale Italia

Massimo Martire, volto iconico di Radio e TV, ha trasformato la sua passione in un impero della comunicazione. Da ragazzo con un registratore a nastro tra le mani, oggi guida con successo tre emittenti nazionali e conduce un programma quotidiano su Canale Italia. La sua storia è un esempio di dedizione e talento che incarna il vero spirito del giornalismo e della broadcasting italiana, dimostrando che la passione può davvero diventare un mestiere vincente.

Da ragazzo con un registratore a nastro tra le mani a direttore artistico di un network nazionale: il percorso di Massimo Martire è quello di un comunicatore instancabile, che ha fatto della radio – e poi della televisione – una vocazione prima ancora che un lavoro. Oggi è una delle voci e dei volti più riconoscibili del Gruppo Canale Italia, dove dirige tre emittenti radiofoniche e conduce un programma quotidiano d'informazione su Canale Italia. Ma il suo cammino inizia molto prima, in un'Italia che trasmetteva in onde medie e sognava le prime frequenze libere. Un microfono per amico: gli esordi a Dolo.

“Notizie Oggi” speciale con Marianelli, Corsini, Kalcker e la storia di Silvia Tancini: Massimo Martire in diretta su Canale Italia e Sky canale 913 - Il 25 maggio 2025, "Notizie Oggi" con Massimo Martire presenta una puntata speciale su Canale Italia e Sky (913) dalle 6 alle 9, featuring Marianelli, Corsini, Kalcker e la storia di Silvia Tancini.

