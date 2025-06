Documenti falsi per lavorare come badanti | il video

Sei donne coinvolte in un caso di documenti falsi per lavorare come badanti ad Udine, un episodio che solleva importanti domande sulla legalità e la tutela dei diritti. Dopo aver ricevuto una segnalazione, le autorità hanno scoperto un'affare illecito che mette a rischio sia i cittadini che gli operatori onesti. Ma qual è il confine tra necessità e illegalità? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Sette donne sono state arrestate e altre 22 deferite in stato di libertà dalla Questura di Udine dopo una serie di verifiche seguita alla segnalazione del loro datore di lavoro. Le donne, delle georgiane dai 25 ai 66 anni, usavano documenti falsi, pagati tra i 300 e i 600 euro, che le ritraevano.

Falsi documenti per la cittadinanza italiana, 22mila euro a pratica: arrestati dipendenti comunali - Otto dipendenti comunali sono stati arrestati per aver truffato lo Stato, offrendo falsi documenti per ottenere la cittadinanza italiana a cittadini brasiliani.

