Documenti falsi per fare le badanti 7 arresti e 22 denunce

Un’operazione shock scuote l’Italia, smascherando un vasto giro di documenti falsi utilizzati per assumere badanti clandestine. Con sette arresti e 22 denunce, le autorità hanno smantellato una rete illegale che mette a rischio sicurezza e legalità nel nostro Paese. Un monito forte alla lotta contro il fenomeno del soggiorno irregolare e alle conseguenze di un mercato del lavoro senza regole.

(Adnkronos) – Documenti falsi per fare le badanti in Italia. Settanta perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria in tutta Italia a carico di cittadine georgiane, sette persone arrestate e 22 denunciate in stato di libertà. E' il bilancio di un'indagine della squadra mobile della Questura di Udine contro il soggiorno illegale sul territorio nazionale di decine di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

