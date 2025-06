Doccia fredda per i lavoratori Beko | niente rinnovo per i 29 in scadenza

Una notizia che colpisce duramente i lavoratori di Beko a Comunanza: nessun rinnovo per i 29 interinali in scadenza. Dopo intense trattative, l’azienda ha annunciato la fine del rapporto di lavoro, lasciando molte famiglie senza certezze. Una decisione che solleva grande preoccupazione tra i sindacati e la comunità locale. La speranza ora è che si trovino alternative che possano alleggerire questa difficile situazione, perché il futuro non può essere solo un ricordo di opportunità perse.

Comunanza (Ascoli Piceno), 28 giugno 2025 – Missione fallita. Non verranno rinnovati i contratti dei 29 lavoratori della Beko di Comunanza che sono in scadenza. Si tratta degli interinali, alcuni dei quali concluderanno il proprio rapporto di lavoro con la multinazionale lunedì, ovvero il 30 giugno. Altri, invece, a settembre. Negli ultimi giorni si sono susseguiti diversi incontri tra i sindacati e i vertici dell’azienda per trovare una soluzione che, purtroppo, non è arrivata. A distanza di appena due mesi dalla firma dell’ accordo che ha scongiurato la chiusura dello stabilimento piceno, dunque, avvenuta al ministero delle Imprese e del Made in Italy, un vero e proprio passo indietro che pone nuovamente degli interrogativi sul futuro della fabbrica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doccia fredda per i lavoratori Beko: niente rinnovo per i 29 in scadenza

